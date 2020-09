Capizzi, ecco il programma del cammino apripista “San Japucu”

Condividi l'articolo su:







1















Non si ferma l’incessabile lavoro della segreteria diocesana di Capizzi, coadiuvata dall’arciprete Antonio Cipriano e dal responsabile del progetto, Antonio Sindona.

Un progetto della Segreteria del Santuario Diocesano di San Giacomo che vede la riscoperta delle antiche vie che portano a Capizzi, Santiago di Sicilia.

Con l’aiuto di esperti nel Campo e sulle basi storiche delle preziose pergamene medievali, si percorreranno sentieri e tracciati inesplorati visitando i borghi dei Nebrodi. Quindi non solo un cammino di fede, ma anche naturalistico che potrebbe interessare gli amanti del trekking e non solo.

Il cammino iniziera’ il 19 c.a per verificare la fattibilità del percorso, le criticità e l’avvio della segnaletica dei pellegrini.

La prima tappa sarà a Mistretta, passando da uno dei luoghi più importanti per la tradizione popolare Capitina, ” A Cannedda”. Qui visiteremo la città per onorare il Santo Patrono, San Sebastiano.

Percorreremo le vie che ci portano alla bellissima Sperlinga, nel Vetusto Castello e continueremo verso la città dei 24 Baroni, Nicosia.

Passo dopo passo giungeremo a Cerami dove da secoli si venera la Madonna sotto il titolo di Maria Santissima della Lavina, un culto che affonda le radici nella notte dei tempi.

E poi via, verso la prima capitale normanna di Sicilia, Troina per rendere omaggio al Santo Basiliano, Silvestro.

A ttraverseremo i boschi e godremo della bellissima visione della Sicilia dall’alto, proprio dal monte del Cristo redentore di Cesarò.

Tutto si concluderà lì, ai piedi del Santo Apostolo, il “Senor Santiago” di Sicilia, nella Fedelissima e Aurea città di Capizzi.

Consegneremo a lui ogni passo, ogni emozione e poggeremo il nostro “bordone” e il “fazzoletto” sul suo altare.

Dal 19 al 25 Settembre potrete seguire il percorso grazie ad un podcast quotidiano su “Radio Francigena”, canale dei cammini.

Di seguito il programma del cammino apripista:

19/9 da Capizzi a Mistretta

20/9 da Mistretta a Sperlinga

21/9 da Sperlinga a Cerami passando da Nicosia

22/9 da Cerami a Troina

23/9 da Troina a Cesaró

24/9 da Cesaró/San Teodoro a Sambuchello

25/9 da Sambuchello a Capizzi

Il cammino è patrocinato dal comune di Capizzi, dall’ufficio pellegrinaggi diocesi di Patti, dal Parco dei Nebrodi e da tutti i comuni e parrocchie dei comuni nei quali faremo tappa.

La Segreteria del Santuario Diocesano di San Giacomo

Il Segretario

L’Arciprete Don Antonio Cipriano

Maria Teresa La Via, giornalista nata a Nicosia, attuale direttore di TeleNicosia www.abcsitiweb.com/

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati