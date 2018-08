Capizzi, finanziati dalla Regione i cantieri di lavoro

Il Comune di Capizzi riceverà 117.577,90 euro dalla Regione Siciliana per istituire quattro cantieri di lavoro. La somma ricevuta da Comune di Capizzi è proporzionale al numero di abitanti.

L’assessorato regionale della Famiglia delle Politiche sociali e del Lavoro ha finanziato con 50 milioni di euro i cantieri di lavoro per 384 Comuni siciliani con popolazione inferiore a 150 mila abitanti. Sono 105 i comuni in provincia di Messina che nelle prossime settimane attiveranno i cantieri di lavoro per un totale di oltre 3 milioni di euro di finanziamento.

Il provvedimento risale alla giunta Crocetta che nel marzo 2017 approvò il Piano di Azione e Coesione 2014-2020 per la promozione dell’occupazione e l’inclusione sociale.

In totale in Sicilia verranno istituiti 1701 cantieri di lavoro, per ciascun cantiere la somma finanziata è di 29.394,48 euro.