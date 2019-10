Capizzi, grande partecipazione alla VII edizione della sagra dedicata al tartufo dei Nebrodi – VIDEO

Condividi l'articolo su:























La sagra capitina “Il tartufo tra sapori d’autunno” è giunta alla sua settima edizione.

Dal 18 al 20 ottobre 2019, le bancarelle allestite nel centro storico del suggestivo borgo medievale hanno proposto ai numerosi ospiti, intervenuti da diverse zone della Sicilia, prodotti tipici locali e consentito naturalmente di assaggiare il tartufo dei nebrodi (Tuber Uncinatum) cavato appunto all’interno del Parco dei Nebrodi.

Vasta la proposta culinaria, che oltre a tagliatelle, arancini e altre prelibatezze al tartufo, ha offerto sia prodotti a chilometro zero, dal lattiero caseario ai salumi, che pizze preparate in piazza, dolci tipici locali e… persino ostriche, in modo da accontentare ogni palato.

Ma la sagra, con escursioni tra i boschi alla ricerca del tartufo, ed anche con i laboratori, le esposizioni artigianali e le tante iniziative che arricchiscono il suo programma, ha offerto anche l’occasione di riscoprire e valorizzare il territorio, ricco sia dal punto di vista naturalistico che da quello culturale.