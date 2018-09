Capizzi, i festeggiamenti in onore di San Sebastiano – VIDEO

Sì sono conclusi domenica 16 settembre a Capizzi i festeggiamenti in onore di San Sebastiano, della Madonna degli Afflitti e di San Vito.

Durante la vigilia delle celebrazioni si è svolta per la prima volta la processione delle reliquie a cui hanno preso parte oltre alle confraternite cittadine, la confraternita di San Sebastiano proveniente da Mistretta e la confraternita di San Sebastiano proveniente da Cerami che ha offerto al Santo la tipica bannera d’alloro.

Il corteo si è radunato nel santuario di San Giacomo e dopo un primo giro processionale, attraversata la via Vespri, ha fatto sosta a San Giacomo per la celebrazione della messa presieduta dal parroco don Antonio Cipriano. Le reliquie portate in processione sono quella di San Sebastiano, di San Vito e del velo della Madonna.

Conclusa la messa, la processione è ripartita dirigendosi verso la chiesa della Madonna delle Grazie per un momento suggestivo con l’offerta floreale da parte delle ragazze vestire di bianco e mentre la banda intonava “Mira il tuo popolo”, il parroco ha benedetto la reliquia del velo.

La processione si è conclusa nella chiesa di San Sebastiano dove il parroco ha inserito nella statua del Santo la nuova reliquia giunta dal Vaticano.

Domenica 16 settembre, giorno della festa, sono state portate a spalla in processione le statue di San Sebastiano, di San Vito (portato dai ragazzini) e della Madonna degli Afflitti (portata dalle ragazze vestite di bianco).

La processione è stata condotta lungo il tradizionale percorso cittadino sostando in tutte le chiese. Faticosa la salita cosiddetta dei Casalini. All’arrivo della processione in piazza Mercato si è svolto lo spettacolo pirotecnico a cura della ditta Vaccalluzzo di Belpasso.

La festa si è conclusa con la benedizione impartita dal parroco e il rientro delle statue in chiesa.