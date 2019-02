Carnevale di Nicosia 2019, pubblicato il regolamento per partecipare alle sfilate

L’Associazione “Dacosa Nascecosa” in collaborazione con il Comune di Nicosia e l’Assp di Nicosia organizza il Carnevale di Nicosia 2019 ed ha pubblicato il regolamento per partecipare alle sfilate previste dal programma.

Sul sito del Comune di Nicosia è possibile consultare il regolamento e scaricare l’apposito modulo d’iscrizione. http://www.comunenicosia.gov.it/news/regolamento-e-modulo-di-partecipazione-al-concorso-sfilata-di-carnevale-nicosia-2019/

La manifestazione carnevalesca consisterà in una sfilata per le strade della città nei giorni di domenica 3 marzo e martedì 5 marzo, con esibizione finale e premiazione. A questa manifestazione possono partecipare i “Carri allegorici e gruppi in maschera”, i “Gruppi mascherati” e le singole “Maschere” (massimo 2 persone).

I percorsi previsti per le sfilate saranno i seguenti: Nicosia, domenica 3 marzo, partenza ore 18 da Piazza San Francesco, Via Umberto, Piazza Santa Maria di Gesù, Via Roma, Via Fratelli Testa, Piazza Garibaldi (sosta per presentazione gruppi), Via Fratelli Testa, Via Roma, conclusione in Piazza Santa Maria di Gesù per serata danzante all’aperto. Villadoro, partenza ore 18,00 da P.zza Carlo Alberto, Via Umberto, P.zza Carlo Alberto. Nicosia, martedì 5 Marzo, partenza ore 17,00 da Piazza San Francesco, Via Umberto, Piazza Santa Maria di Gesù, Via Roma, Via Fratelli Testa , Piazza Garibaldi per presentazione e premiazione finale. Si richiede un piccolo discorso di presentazione del gruppo/carro/singola maschera, accompagnato da una musica, che verrà presentato prima della premiazione di martedì 5 marzo. Villadoro, partenza ore 17,00 da Piazza Carlo Alberto, Via Umberto, Piazza Garibaldi Nicosia per la premiazione.

I carri allegorici e gruppi in maschera, i gruppi mascherati e le singole maschere possono essere presentati da chiunque (Associazioni, Cooperative, Oratori, Parrocchie, Singoli cittadini, ecc..) abbia presentato, su apposito modulo (disponibile sul sito del Comune di Nicosia, presso l’Ufficio protocollo del Comune di Nicosia, presso la Delegazione di Villadoro, sulla pagina facebook dell’associazione Dacosa Nascecosa), entro e non oltre l’1 marzo 2019. L’iscrizione indirizzata all’Associazione “Dacosa Nascecosa” presso Ufficio protocollo sito nei locali del Palazzo Comunale di Piazza Garibaldi – Piano terra, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e mercoledì dalle ore 16 alle ore 18 o presso gli uffici della Delegazione di Villadoro siti nei locali di Piazza Carlo Alberto, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

I carri dovranno essere muniti di certificati di staticità e di eventuale regolare esecuzione degli impianti elettrici redatti da tecnici abilitati. Al momento della partenza per la sfilata, dovrà essere fornito di un estintore posto possibilmente sul mezzo, o comunque a portata di mano.

Al primo classificato tra i carri allegorici verrà assegnato il premio di 500 euro e al secondo classificato 350 euro. Per i gruppi in maschera, verranno assegnati tre premi: al primo classificato 250 euro, secondo premio 150 euro e terzo premio 100 euro. La miglior maschera riceverà un premio di 50 euro. La Confcommercio di Nicosia assegnerà in questa edizione un premio per l’originalità. I premi saranno disponibili per il ritiro circa 40-60 giorni dopo la sfilata. Eventuali premi non assegnati verranno ripartiti ed impiegati sui premi restanti.