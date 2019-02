Casinò reali vs casinò online: ecco gli ultimi dati sulla “sfida d’azzardo”

I casinò da moltissimi anni continuano ad attirare migliaia di appassionati: c’è chi ormai è “di casa” in posti come quelli e chi invece è solo di passaggio e vuole concedersi un momento di svago. Non conta neanche il luogo dove ci si trova: Las Vegas, Macao, Venezia, ogni struttura ha le sue peculiarità, i suoi giochi e i suoi divertimenti, per la gioia degli scommettitori che, tra un viaggio e l’altro, decidono di trattenersi in questi luoghi affascinanti, pieni di luci e colori sfavillanti.

Negli ultimi anni, però, a questi posti magici se ne sono aggiunti altri. Molto più piccoli, molto più a portata di mano. Da qualche tempo, ormai, non è più necessario andare fino a Sanremo per raggiungere un casinò: basta semplicemente sbloccare il proprio smartphone e cercare su Internet uno dei tanti casinò disponibili online. Si tratta di una rivoluzione in piena regola: questo sistema ha attirato ancora più persone, offrendo una varietà infinita di giochi e di possibilità. Sempre più persone si avventurano sulle varie pagine web per tentare di battere il banco e capire come vincere un jackpot progressivo offerto dai casinò online, ad esempio, o semplicemente per cercare di ottenere una bella somma restando comodamente sul divano. E al pubblico questo nuovo sistema sembra piacere parecchio, come testimoniano gli ultimi dati di settore.

Gli ultimi dati sui casinò in Italia

I gestori erano già al corrente di questa situazione: per quanto riguarda il casinò di Sanremo, ad esempio, per il 2018 era prevista una perdita di 2,3 milioni di euro rispetto all’anno precedente. Alla fine il margine è stato ridotto a poco meno di 2 milioni, soprattutto grazie agli ultimi giorni particolarmente positivi di dicembre, che hanno portato nelle casse della struttura un totale di circa 400mila euro. Il casinò di Sanremo nel 2018 ha incassato circa 42 milioni di euro in totale, 34 dei quali sono arrivati dalle slot machine, il tipo di gioco che senza ombra di dubbio è stato più apprezzato dai visitatori.

Questo calo degli incassi della struttura in questione (così come di tutti gli altri casinò reali, s’intende) è dovuto soprattutto all’avvento dei casinò online, che hanno radicalmente cambiato il modo degli utenti di approcciare al gioco d’azzardo. Il comparto online, in netta controtendenza rispetto al settore “fisico”, appare infatti in costante crescita, registrando un +24% nel 2018 e volume d’affari di 710 milioni di euro (nel 2017 la cifra si era fermata a 569 milioni). Un altro dato interessante riguarda il metodo preferito dagli italiani per accedere al gioco online, che è sicuramente quello “mobile”, con smartphone e tablet che si prendono il 64% della torta (e la percentuale continua ancora ad aumentare). Arrivati a questo punto, la domanda sorge spontanea: quali sono le ragioni che spingono gli scommettitori a puntare sempre più spesso verso i casinò online, a svantaggio di quelli reali?

I casinò online e la loro rivoluzione: i vantaggi

I vantaggi offerti dalle sale da gioco digitali, va detto, sono davvero tanti: prima di tutto c’è il fattore comodità, visto che c’è di fatto la possibilità di avere un casinò a propria disposizione in ogni momento della giornata e in qualsiasi luogo. Inoltre, i casinò online sono tutti regolati dall’AAMS: la sicurezza è uno degli aspetti fondamentali per chi gioca online, e avere la garanzia di un ente che controlla l’operato di vari gestori è sicuramente un aspetto apprezzato dagli utenti. I casinò online, poi, danno spesso e volentieri anche numerosi bonus di benvenuto allo scopo di attirare nuovi clienti, dando quindi la possibilità di provare prima i giochi gratuitamente per poi scegliere quello che più fa al caso del singolo scommettitore, senza perdere neanche un euro.

Settore in continua crescita

Il gioco online è particolarmente apprezzato anche per il suo spirito innovativo e sempre all’avanguardia: nato sul web, oggi questo comparto può contare su sistemi di ultima generazione per attirare ancora di più l’attenzione e la curiosità degli scommettitori. Ad esempio, oggi è possibile giocare al casinò nella modalità “live”: il giocatore si connette a una sala reale tramite un sistema di video-connessione e interagisce con un croupier in carne ed ossa, che lo ascolta e raccoglie le sue puntate.

Ultimamente, infine, si è parlato anche di altre due novità per quanto riguarda il gioco d’azzardo online. La prima è la criptovaluta: svolgendosi tutto via web, è possibile che a breve anche i vari pagamenti avvengano interamente online tramite moneta virtuale. E virtuale potrebbe essere anche la nuova realtà delle sale da gioco online: il giocatore, come avviene già per diversi altri videogame, tramite un visore potrebbe guardarsi intorno e interagire con gli altri utenti come se si trovasse veramente insieme a loro. Un ulteriore passo in avanti per un settore in continua crescita, sia per quanto riguarda i dati, sia per quanto riguarda le innovazioni. E tutto questo va a vantaggio degli scommettitori, che con tutta probabilità continueranno e “puntare” su questi nuovi sistemi. Scommettiamo?