Casinò siciliani: dal passato glorioso alle idee per il futuro

Condividi l'articolo su:

ARTICOLO PUBBLICATO IL 2 Febbraio 2022

Che i siciliani siano amanti del gioco, non è un segreto. Spostandosi all’interno dell’isola si nota infatti a colpo d’occhio la grande presenza di sale slot e casinò pronti ad accogliere giocatori di ogni tipo. Dalle sale più essenziali a quelle ricche di intrattenimenti, l’offerta di luoghi in cui sfogare i propri desideri ludici è davvero vasta. Tra i più apprezzati troviamo il Red Royale Casino di Taormina, che propone un’ampia offerta di VLT e slot machine in un ambiente curato e arredato con gusto. L’offerta è davvero adatta a tutti e, ai più esigenti, la Sicilia offre anche vaste sale bingo arricchite da slot machine, roulette e altri divertimenti. Scendendo verso sud, a Scicli, in provincia di Ragusa, troviamo ad esempio la sala slot Las Vegas, che accosta agli intrattenimenti slot come quelli presenti su reactoonz.it, giochi intramontabili come biliardino, carambola e flipper.

Ma come mai sono così tanti i casinò disseminati nel territorio siciliano? Come mai, nel cuore degli abitanti dell’isola, è così viva la passione per il gioco d’azzardo? La risposta è da ricercare, molto probabilmente, al periodo in cui questa meravigliosa terra accoglieva persone da tutto il mondo pronte a godere, oltre che del fantastico panorama e dell’ottimo cibo, anche di uno splendido palazzo in cui sfidare la sorte e divertirsi: lo splendido casinò di Taormina.

Il casinò in Sicilia, una passione che affonda le radici nella storia

Era il 1963 quando, nella splendida città di Taormina, venne fondato il famoso casinò di Villa Mon Repos. Si tratta di uno dei casinò di maggior rilievo e fama del mondo, contraddistinto da un lusso e una ricercatezza estremi. Il casinò divenne molto popolare e fu in grado di accogliere, fino al giorno della sua chiusura, innumerevoli personaggi di alto livello e divi di Hollywood. La struttura, capace di richiamare giocatori e appassionati di tutto il mondo, fece la fortuna della caratteristica città collinare che, da quel momento, iniziò a brillare diventando una vera e propria perla della costa siciliana. Non solo, l’importanza del casinò di Villa Mon Repos è legata anche ad un fattore economico: la struttura generò infatti nuovi posti di lavoro per i cittadini dell’isola.

Qualche anno dopo, quando le sale da gioco vennero dichiarate illegali, il casinò della splendida città costiera fu costretto a chiudere. Sebbene la chiusura rappresentò un duro colpo per la popolazione, non bastò a cancellare la passione dei siciliani per il gioco. Ad oggi, i pochi casinò sopravvissuti in Italia si trovano prevalentemente al nord, ma l’isola conta il maggior numero di scuole per croupier d’Italia. Proprio così, Caltanissetta, Palermo, Catania e tante altre città ospitano le migliori scuole per diventare dealer ed imparare a gestire i tavoli da gioco.

Questo dato, combinato al fatto che l’11% dei giocatori italiani appartiene alla Sicilia, favorisce il pensiero che il posto ideale per un nuovo casinò sarebbe proprio l’incantevole isola. Non a caso negli anni sono state avanzate molte proposte in merito, e una di queste riguarda proprio la riapertura del casinò di Taormina. Al momento, viste le leggi vigenti, l’idea non è stata accolta ma ciò non vuol dire che non sarà mai presa in considerazione. L’eleganza e lo sfarzo di un tempo potrebbero tornare a regalare visibilità e popolarità alla già splendida Sicilia.

Le grandi possibilità offerte dal casinò

Ci sono luoghi che vivono prettamente del turismo generato dalle sale da gioco: basti pensare a Las Vegas, o alla più vicina Malta. Si tratta di posti la cui economia è sostenuta quasi esclusivamente dai numerosissimi giocatori che si recano nei loro casinò in qualsiasi stagione dell’anno.

Per la Sicilia, questa potrebbe essere una grande occasione che si aggiunge alle numerose attrazioni culturali e naturalistiche proprie di questa terra. C’è chi ha proposto nuovi spazi da adibire a luoghi ludici, chi ha lanciato addirittura l’idea di un casinò galleggiante: gran parte degli abitanti e dei lavoratori della regione crede che riscoprire il fascino di un tempo creando nuovi luoghi destinati al gioco d’azzardo, possa costituire un grande vantaggio in termini economici e di visibilità per la Sicilia e per l’Italia intera. Se la voce del popolo verrà ascoltata, si potrà rivivere l’emozione di un tempo in un’epoca moderna: servizi più efficienti, strutture più performanti e personale più qualificato potrebbero dare vita ad esperienze di gioco mai provate prima.

Redazione TeleNicosia.it fondata nel luglio del 2013. La testata è iscritta al Tribunale di Nicosia al n° 2/2013.

Correlati