Catenanuova, un uomo spara alla moglie e la uccide

Nella mattina del primo aprile Filippo Marraro, 51 enne di Catenanuova ha sparato alla moglie, Loredana Calì di 40 anni, uccidendola.

Dopo aver sparato l’uomo si costituito presso la caserma dei carabinieri.

I carabinieri stanno conducendo le indagini, con il coordinamento del procuratore della repubblica presso il tribunale di Enna, Massimo Palmeri.

La coppia si era separata la scorsa estate e ha due figli. Marraro ha anche un terzo figlio, nato da un precedente matrimonio. È stato lui stesso a chiamare i carabinieri e a indicare il luogo dell’omicidio. Marraro aveva dato appuntamento alla ex, ma quando è arrivato ha estratto la pistola e ha sparato. Pare che in passato l’uomo si fosse reso responsabile di atti di violenza nei confronti della donna, che però non aveva mai denunciato. “La vendetta un piatto freddo, più è freddo e più si gusta”, aveva scritto l’assassino sul proprio profilo Facebook.