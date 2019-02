Chiusa al transito la provinciale 20 “Nicosia-Ponte Oliveri-Sperlinga”

Con l’ordinanza 8/2019 il commissario straordinario del Libero Consorzio di Enna (ex Provincia Regionale), Ferdinando Guarino, ha ordinato la chiusura della strada provinciale 20 “Nicosia-Ponte Oliveri-Sperlinga”

La strada provinciale 20 “Nicosia-Ponte Oliveri-Sperlinga” al chilometro 5.200 è interessato da un fenomeno franoso di grave entità, che causa un movimento della scarpata della strada, con il pericolo per la sicurezza degli utenti stradali. Questo pericolo compromette la sicurezza del transito veicolare, animale e dei pedoni.

Il 24 gennaio di quest’anno, era stato eseguito un sopralluogo da parte del tecnico responsabile del gruppo stradale ‘’A’’ e del responsabile del servizio, che ha constatato il reale pericolo causato dal movimento franoso per circa 200 metri di strada. Secondo la relazione tecnica il movimento franoso appare in continua evoluzione tale da pregiudicare la sicurezza del transito veicolare, di animali e pedoni. Da un preliminare esame, le cause che hanno determinato questa frana sono ascrivibili ad una vulnerabilità idro-geologica del versante.

Per sicurezza la strada è stata chiusa al transito per 800 metri dal chilometro 5 al chilometro 5.800, in attesa che gli studi geologici, geotecnici, idraulici ed idrogeologici del sito in dissesto possano portare ad appurare le molteplici, complesse e combinate cause che hanno predisposto e determinato il processo di destabilizzazione che ha scatenato il movimento franoso.