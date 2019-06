Cna con l’Associazione Pizzaioli per valorizzare la pizza ennese

Condividi l'articolo su:























“Valorizzare la pizza ennese, promuovere un prodotto di ottima qualità che merita un riconoscimento importante per la sua bontà e per la professionalità di chi la produce”. Con queste parole d’ordine si è riunita il 7 giugno l’Associazione Pizzaioli ennesi Cna, un incontro voluto dal portavoce Filippo Correnti, per programmare le attività future e fare il punto sullo scenario attuale.

“La pizza ennese è già un prodotto di buona qualità con enormi potenzialità di crescita. Le nuove mode, i nuovi ingredienti e le tante novità che si presentano in questo settore e in quello della ristorazione sono una sfida che vogliamo cogliere per fare della pizza ennese un prodotto eccellente riconosciuto in tutto il mondo. Stiamo lavorando per programmare le attività ma soprattutto per allargare la partecipazione, il nostro, – sottolinea Correnti, – è un gruppo aperto, quindi chi è interessato può rivolgersi alla Cna provinciale di Enna per le opportune informazioni. Siamo un gran bel numero di aziende, ma vogliamo crescere perché abbiamo l’obiettivo di far crescere la pizza ennese e non solo le nostre aziende”.

“Il rilancio del settore pizza è un altro tassello nel mosaico della valorizzazione del territorio che stiamo costruendo. – ha commentato il presidente di Cna Filippo Scivoli – La pizza che sforniamo ad Enna è un prodotto ottimo che vogliamo fare crescere e valorizzare anche agli occhi non solo dei cittadini ennese, ma anche dei tanti visitatori che apprezzano il nostro territorio e i prodotti dell’agroalimentare”.