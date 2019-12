Come combattere il dolore in maniera naturale

Condividi l'articolo su:























Quando si parla di come combattere il dolore, la principale alternativa che viene in mente è il ricorso ai farmaci. Esistono però anche diversi rimedi naturali. Premettendo il fatto che il punto di riferimento principale rimane il medico curante, apriamo una breve parentesi dedicata ad alcuni dei più efficaci rimedi naturali contro il dolore.

Boswellia

Approfondire l’argomento di come combattere i dolori in maniera naturale significa, per forza di cose, chiamare in causa la boswellia. In questo caso, stiamo parlando di un rimedio naturale particolarmente efficace contro i dolori articolari.

In commercio la si può trovare sotto forma di estratto secco. In molti casi, viene assunta in associazione con l’artiglio del diavolo.

CBD

Un altro rimedio naturale molto utile contro i dolori articolari è il CBD o cannabidiolo. Principio attivo della cannabis, si contraddistingue per una particolare efficacia antidolorifica e antinfiammatoria.

I suoi benefici sono stati approfonditi con particolare attenzione dalla scienza negli ultimi anni sulla scia dei provvedimenti di legalizzazione della cannabis light che hanno coinvolto diversi Paesi, Italia compresa.

Quando lo si nomina, è importante specificare il fatto che, a differenza del THC, non provoca effetti psicoattivi. Sulla sua sicurezza ha messo le cose in chiaro l’OMS due anni fa, con un documento di oltre 20 pagine.

Per quanto riguarda l’acquisto, esistono diversi riferimenti. Si può infatti considerare uno dei numerosi grow shop aperti nelle strade delle nostre città, ma anche gli shop online e, per esempio, optare per i rollex di Cbdmania.

Magnesio

Proseguendo con l’elenco dei rimedi naturali più utili per combattere il dolore ci soffermiamo sul magnesio. In molti casi, il corpo umano lo assorbe in quantità non sufficienti per diversi motivi, tra i quali è possibile ricordare lo stress, l’utilizzo di farmaci e l’alimentazione poco sana.

Alla luce di ciò, viene spesso consigliata una sua integrazione. Ovviamente prima di procedere è opportuno contattare il proprio medico curante e valutare il da farsi assieme a lui.

Impacchi allo zenzero

In questo caso, stiamo parlando di un rimedio naturale particolarmente utile per combattere il mal di schiena. La preparazione degli impacchi è molto semplice. Basta procurarsi un litro di aqua bollente e una radice fresca di zenzero preventivamente sbucciata. Il passo successivo prevede il fatto di lasciare tutto in infusione per una decina di minuti.

Una volta trascorso questo lasso di tempo non resta che prendere un asciugamano, bagnarlo con il suddetto infuso e applicarlo nella zona del corpo dove si avverte dolore.

Artiglio del diavolo

Il già citato artiglio del diavolo è un ottimo rimedio naturale contro i dolori articolari. Anch’esso particolarmente indicato quando si tratta di combattere il mal di schiena, è disponibile in commercio sotto forma di diverse formulazioni. Quando si parla dell’utilizzo per il trattamento naturale del mal di schiena, risulta molto utile il ricorso all’unguento.

Arnica

Il panorama dei rimedi naturali per combattere il dolore comprende anche l’arnica. Il suo utilizzo risulta indicato soprattutto nell’eventualità di dolori muscolari.

In questo caso, il punto di riferimento per l’utilizzo è l’unguento, che può essere acquistato in farmacia.

Glucosamina

Concludiamo questi consigli dedicati a chi vuole sconfiggere il dolore in maniera naturale facendo un cenno alla glucosamina, sostanza caratterizzata da notevoli proprietà infiammatorie e particolarmente indicata quando si tratta di combattere i dolori articolari.

La sua efficacia è legata alla capacità di stimolare la produzione di glicosamminoglicani, filamenti fondamentali per la struttura del tessuto cartilagineo. La glucosamina, disponibile sotto forma di integratori, rappresenta quindi un aiuto naturale per tenere sotto controllo la progressione dell’artrosi nelle sue fasi iniziali.

