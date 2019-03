Con il “Carrevè pe Carosge” è iniziato a Nicosia il Carnevale 2019

Il 28 febbraio, “giovedì grasso”, è iniziato il programma del carnevale 2019 a Nicosia. Il primo evento in programma si è svolto con il “Carrevè pe Carosge”, il Carnevale per i bambini si è svolto in due location, al cine-teatro Cannata e all’asilo parrocchiale di Villadoro.

Tantissimi i bambini vestiti in maschera che hanno partecipato a questa festa un buon successo, accompagnato da musica, balli e animazioni che anno coinvolto le centinaia di piccole maschere.

I festeggiamenti del Carnevale 2019 proseguiranno anche nei prossimi giorni a cominciare da sabato 2 marzo è stata organizzata a Villadoro una serata danzante, con inizio alle 21 in piazza Carlo Alberto.

La prima sfilata per le vie cittadine di Nicosia avverrà domenica 3 marzo dalle 18 da piazza San Francesco partiranno maschere, gruppi e carri e sfileranno fino a Santa Maria di Gesù. La sfilata si concluderà con una serata danzante.

Lunedì 4 marzo alle 21 è stato organizzato nell’androne del palazzo comunale “Il ballo delle Associazioni”.

I festeggiamenti del Carnevale nicosiano si concluderanno tradizionalmente il “martedì grasso”, il 5 marzo alle 17 con partenza da Piazza San Francesco ed arrivo in piazza Garibaldi, sfileranno maschere, gruppi e carri. Come ogni anno previsto un concorso per i carri con i gruppi in maschera, al primo classificato verranno assegnati 500 euro e al secondo classificato 350 euro. In concorso anche i gruppi in maschera, verranno assegnati tre premi: al primo classificato 250 euro, secondo premio 150 euro e terzo premio 100 euro. La miglior maschera riceverà un premio di 50 euro. La Confcommercio di Nicosia assegnerà in questa edizione un premio per l’originalità.