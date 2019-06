Concluso a Calascibetta il percorso di sana alimentazione promosso dall’Asp di Enna

Condividi l'articolo su:























Grande momento di festa nella centrale e bella piazza Umberto I di Calascibetta per la manifestazione riguardante il percorso di sana alimentazione, indetta il 5 giugno dal plesso di scuola primaria “Verga” di Calascibetta dell’Istituto comprensivo “Santa Chiara”, diretto dal dirigente scolastico Maria Concetta Messina.

La giornata è stata la conclusione del “Percorso di Sana Alimentazione” condotto durate l’anno scolastico 2018/2019 dal servizio di Medicina Scolastica e dagli operatori del progetto Fed (Formazione Educazione e Dieta Mediterranea) dell’Asp di Enna.

Dopo l’accoglienza e i saluti del vicepreside Fausto Scalia, si sono svolti i giochi a squadre in tema di sana alimentazione organizzati grazie all’ottimo lavoro preparatorio delle insegnanti. Il clima festoso è stato abbellito dalla tifoseria dei numerosi genitori intervenuti all’ evento. Anche molto significativa, per il messaggio alle famiglie, è stata la seconda parte della giornata svolta nella sala polivalente della scuola con musica, canti, filastrocche con la partecipazione di tutti i bambini guidati dalla regia delle loro insegnanti. Non è mancato il momento del dialogo con i genitori da parte degli educatori sanitari che hanno seguito i bambini durante l’anno scolastico con appositi incontri in classe.

A concludere la manifestazione è stata la responsabile di plesso Fontana Carmela. Plauso dei genitori a tutte le insegnanti di terza e quarte classi: Antonia Pirro, Loredana Salerno, Rita Gallina, Liliana Lo Cascio, Annunziata Piave, Fausto Scalia, Calogera Bruno, Rita Cristaldi, Antonietta Bellomo, Rosalia Mocciaro, Ettore La Paglia.