Consulta dei Nebrodi, finanziate le borse di studio e i fondi per le associazioni in difesa dei minori

La Consulta dei Nebrodi ha deliberato per i fondi tramite un bando rivolto ad associazioni in difesa dei minori. Un altro bando per le borse di studio è stato curato dal consigliere di presidenza Benedetto Manasseri.

Potranno aderire ai bandi i comuni facenti parte alla Consulta dei Nebrodi. I bandi saranno a breve inviati alle scuole, ma sono già on line sulla pagina facebook della Consulta dei Nebrodi.

E’ stata inoltre stanziata la somma di 2.000 euro per la realizzazione del sito turistico “Stay Nebrodi”, che sarà reso operativo solo dopo il prossimo consiglio per decidere le modalità e i vari preventivi. Il sito turistico accorpa un’unica proposta turistica sostenuta da Cefalù.

Hanno prestato inoltre giuramento i nuovi consiglieri dei comuni di Cerami e Naso, con l’elezioni all’ufficio di presidenza di Alessandro Segreto che ricoprirà la delega per le pubbliche relazioni, legalità e comunicazione.

Soddisfazione del presidente Alessandro Magistro che ha dichiarato “Queste attività sono frutto di un operato lungo ma determinato, le Consulte non sono più marginali ma centrali per i cittadini siciliani”.