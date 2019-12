Convegno su “A’ Piciota di Nicosia” – Video con Poesia in gallo-italico

Condividi l'articolo su:























Nella mattina di domenica 22 dicembre, ad aprire la sagra dedicata alla Piciòta, tipico piatto nicosiano, è stato un interessante convegno che ha visto, accanto ad Antonio Insinga, presidente della confcommercio di Nicosia, Maurizio Prestifilippo, presidente della confcommercio provinciale di Enna.

“Aprire una saracinesta – ha detto il presidente Insinga – oggi è qualcosa di veramente eroico e coraggioso !”

Parole di speranza e fiducia quelle pronunciate dal presidente provinciale Prestifilippo, dirette ad incoraggiare i centri come Nicosia a continuare a essere, tramite il piccolo grande proprio contributo, il volano per l’economia sia regionale che nazionale del Paese. “Sino a quando riusciremo a tenere aperta una vetrina e una luce nelle nostre vie- ha detto – non ci sarà il buio per le nostre città!”.

L’intervento della biologa Lina Gagliano ha sottolineato il valore nutrizionale del piatto celebrato dalla sagra, l’apporto di proteine e di vitamine che aiutano lo sviluppo dei muscoli ma anche la riduzione del colesterolo nel sangue.

Il sindaco Luigi Bonelli ha accennato al lavoro in atto relativo alle zone franco montane e più in generale all’impegno dell’attuale amministrazione a favore della promozione e valorizzazione del commercio locale. “Se ciascuno si sente davvero parte attiva di Nicosia – ha concluso ottimisticamente il primo cittadino -la città potrà senza dubbio contare su prospettive di sviluppo reali!”

Antonino Campione, appassionato di storia locale, ha ricordato molte tradizioni nicosiane e le ricette corrette per la preparazione della piciòta.

Molto gradito l’intervento di Nino Muzzicato, che ha proposto una poesia da lui scritta dedicata al piatto.

