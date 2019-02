Convocato all’Ars il 25 febbraio il primo incontro tra tutte le consulte giovanili siciliane

Si terrà lunedì 25 febbraio alle ore 12 presso la sala rossa del palazzo della Regione a Palermo il primo incontro tra tutti i presidenti delle Consulte giovanili esistenti in Sicilia, provenienti da diverse provincie.

L’evento è stato indetto dal presidente della Consulta dei Nebrodi, Alessandro Magistro, che da mesi pensa in grande con la possibilità di creare la Consulta Regionale Siciliana che sarà composta da un consiglio regionale, un presidente, un vicepresidente, un moderatore del consiglio e da un segretario. Il presidente guiderà il governo della Consulta Regionale e nominerà sei assessori con deleghe per ramo.

Sarà una forma quindi di rappresentanza ampia a livello regionale e rappresenterà tutti i giovani siciliani dentro il palazzo della Regione. L’obbiettivo è dare spazio alle nuove generazioni in senso largo mettendo a disposizione tutti gli strumenti, la Consulta Regionale sarà apartitica e farà da portavoce a diverse problematiche del mondo studentesco, del lavoro e dei comuni. Un esperimento di democrazia del tutto nuovo che ha come sede per la prima volta nella storia la stessa sede del parlamento siculo.