Cordoglio a Nicosia per la morte del geometra Filippo Cacciato, presidente del Collegio Provinciale dei Geometri di Enna

Si è spento a Caltanissetta all’ospedale Sant’Elia, dove era stato ricoverato nei giorni scorsi per un malore, il geometra Filippo Cacciato, stimato e valente professionista, molto conosciuto a Nicosia e dal marzo di quest’anno presidente del Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri laureati di Enna.

La camera ardente sarà allestita, nel pomeriggio del 26 settembre, presso la Chiesa di S. Agata in Nicosia, le esequie si svolgeranno il 27 settembre alle ore 16, presso la Cattedrale di Nicosia.

Dal direttivo del Collegio dei Geometri giunge il messaggio di cordoglio per la scomparsa: “Con grande dolore vi informiamo che questa notte è venuto a mancare all’affetto della sua famiglia e di noi tutti il nostro presidente, geometra Filippo Cacciato. E’ un momento di profonda commozione, con Filippo Cacciato scompare una persona per bene, un professionista che ha sempre lottato al fianco degli ultimi e per l’affermazione della cultura della legalità e della trasparenza in ogni ambito della vita civile e professionale. Ideali ai quali ha ispirato la sua pur breve esperienza al vertice del Collegio di Enna, connotandola con passione ed entusiasmo”.