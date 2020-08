Coronavirus a Nicosia. Anche i restanti 39 tamponi sono negativi

Condividi l'articolo su:























Buone notizie provengono dall’Asp di Enna, il direttore del dipartimento di Igiene pubblica, Salvatore Madonia, ha comunicato l’esito negativo dei restanti 39 tamponi effettuati nei confronti delle persone che il 25 luglio avevano partecipato ad un matrimonio al quale era presente un uomo risultato poi positivo al covid-19, un emigrato nicosiano in Germania, che al rientro è stato ricoverato in un ospedale tedesco.

Dalle prime analisi sono risultati in tre in positivi, compreso l’emigrato in Germania, tutti facenti pare di un unico nucleo familiare e tutti asintomatici. Mentre sia gli invitati al matrimonio che i camerieri ed il personale del ricevimento sono tutti risultati negativi.

Scattate tute le misure necessarie, per fortuna l’infezione è stata circoscritta e non si è propagata ad altri soggetti.

I soggetti verso i quali è stata ordinata la misura della quarantena, circa un centinaio, dovranno necessariamente continuare il periodo di isolamento per 14 giorni.

Sergio Leonardi è un giornalista nato a Messina. Laureato nel 1992 in Economia e Commercio. Con la passione per la statistica, informatica, storia, sport e politica. Tra i fondatori di telenicosia.it www.sergioleonardi.it

