Coronavirus. Il 13 aprile in aumento il numero di soggetti positivi a Nicosia, grave la situazione scolastica

Ulteriore aumento di soggetti positivi a Nicosia passati da 8 a 13 nelle ultime 24 ore, pari allo 01% della popolazione.

Nella mattina del 13 aprile sono stati effettuati 65 tamponi molecolari ad alcune classi degli istituti superiori ed il 14 aprile dalle 15:30 in poi, presso lo spiazzale ‘Educatorio”, sarà possibile effettuare il tampone. Il tampone è previsto per gli alunni di Scienze Umane e per la quinta B Classico, nonché per docenti di Scienze umane e del Liceo Classico.

Attualmente risultano chiuse tre classi del Liceo Classico, due classi dell’Istituto Alessandro Volta, una classe dell’Alberghiero, una classe del plesso Sant’Elena, una classe delle elementari di Largo Peculio ed una classe delle medie Dante Alighieri.

Inoltre, vista la situazione epidemiologica in atto, tutte le classi del Liceo Scienze Umane da mercoledì 14 aprile andranno in DAD in via precauzionale e per ragioni organizzative.

