Coronavirus. Il Comitato della Croce Rossa di Nicosia in prima fila per l’emergenza. I ringraziamenti e gli auguri del presidente

Condividi l'articolo su:























In questa emergenza coronavirus a Nicosia, ma anche a Villadoro e Sperlinga, puntuale è stata a presenza dei volontari della Croce Rossa Italia del Comitato di Nicosia, presieduto dall’ingegnere Francesco Miritello. Una presenza costante ed attiva sul territorio, apprezzata da tutta la comunità.

Nella giornata di Pasqua, il presidente della Cri di Nicosia, con un messaggio, ha voluto ringraziare tutti i volontari, anche di altre associazioni, che con il loro impegno hanno alleviato in questi giorni la sofferenza di tante persone in gravi difficoltà economiche a causa dell’emergenza coronavirus.

“Una Pasqua molto strana, atipica ed eccezionale. Le abitudini quotidiane sono state sconvolte, i rapporti umani modificati, le persone si sono fisicamente allontanate. Ma sono emerse in cambio tante positività: la solidarietà, la generosità, l’altruismo, la voglia di sentirsi vicino con gesti di qualunque entità!

Ero certo delle potenzialità e della professionalità di tutti voi volontari CRI giovani ed anziani (non di età ma di appartenenza all’associazione), ordinari e temporanei, ma sinceramente le mie aspettative sono state di gran lunga superate! Sempre pronti e disponibili a fare sacrifici, a mettervi in gioco, a rischiare! Registro nei vostri confronti tanta stima, apprezzamenti e riconoscenza e ciò mi fa essere orgoglioso di rappresentarvi.

Voglio ringraziare tutti i membri del Consiglio Direttivo, vice Presidente e consiglieri, il delegato al C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e i vari referenti, delegati e coordinatori che mi supportano nella gestione e nell’organizzazione dei servizi per il territorio.

Voglio ringraziare tutti voi volontari perché è solo grazie alla vostra disponibilità e profonda adesione ai 7 Principi Fondamentali CRI (umanità, imparzialità, neutralità, unità, indipendenza, volontarietà, universalità) se la Croce Rossa Italiana Comitato di Nicosia è presente attivamente nel nostro territorio.

Ringrazio le amministrazioni comunali di Nicosia e Sperlinga per la vicinanza, la fiducia e la stima che state dimostrando, con donazioni e richieste concrete, di avere nei confronti della nostra Associazione.

Ringrazio tutte le altre associazioni di volontariato locali Anpass, Avulss, Agesci, MDT, Caritas, per la reale e costruttiva collaborazione nella gestione del punto di raccolta e distribuzione alimentare comunale per le famiglie che manifestano bisogni e necessità. Sono certo che ciò continuerà anche dopo l’emergenza! Un grazie particolare va ai volontari Agesci Nicosia 1 e Nicosia 4 per la efficace cooperazione anche per la consegna a domicilio di farmaci e spesa per persone anziane, sole e immunodepresse. In pochi giorni avete dimostrato professionalità, spirito di sacrificio e tanta voglia di fare! Molti di voi sono ufficialmente anche volontari temporanei CRI!

Ringrazio la Confcommercio, i supermercati locali, le farmacie, tutti gli esercenti commerciali per la collaborazione nei servizi di assistenza che stiamo svolgendo, per le donazioni, gli sconti, gli ingressi agevolati. Ringrazio il Lions Club, il Kiwanis per la fiducia dimostrata. Ringrazio tutti i privati che spontaneamente state donando qualcosa a sostegno di famiglie meno abbienti e in difficoltà e a sostegno delle nostre attività socio assistenziali.

È doveroso sottolineare che il Comitato Regionale CRI Sicilia e il Comitato Nazionale CRI ci sono vicini e di supporto con preziosi consigli e la fornitura di DPI e autovetture in comodato d’uso.

Auguro a tutti una BUONA E SERENA Pasqua!

Francesco Miritello – Presidente Comitato CRI OdV Nicosia”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati