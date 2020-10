Coronavirus. In provincia di Enna il 17 ottobre salgono ad oltre 140 i casi positivi

Condividi l'articolo su:























Sono 144 i pazienti positivi al covid-19 in provincia di Enna distribuiti in 13 Comuni. Nelle ultime ore si registrano dei lievi cali nel numero dei pazienti positivi come ad Aidone e Valguarnera, ma in alcuni Comuni la situazione registrata è in rialzo, come a Enna, Leonforte, Nicosia, Piazza Armerina e Regalbuto. Situazione quasi da zona rossa a Centuripe, dove i pazienti sono 40, la situazione nelle ultime ore è stazionaria.

La maggior parte dei pazienti positivi è asintomatica, pochissimi i casi di pazienti ricoverati.

Secondo i dati della Protezione civile, i contagiati in provincia di Enna dall’inizio della pandemia sono 590.

La situazione attuale nei Comuni ennesi è la seguente: Agira 3, Aidone 5, Assoro 2, Calascibetta 1, Catenanuova 18, Centuripe 40, Enna 18, Leonforte 17, Nicosia 5, Piazza Armerina 16, Regalbuto 7, Troina 5, Valguarnera 7.

