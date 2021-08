Coronavirus. In provincia di Enna il 22 agosto superati i 750 casi positivi

Condividi l'articolo su:























ARTICOLO PUBBLICATO IL 22 Agosto 2021

Il 22 agosto in provincia di Enna si registra ancora un aumento nel numero di soggetti positivi. Sono 760 i pazienti contagiati dal covid-19, distribuiti in 19 Comuni, pari allo 0.48% della popolazione residente in provincia.

Secondo i dati della Protezione civile, i contagiati in provincia di Enna dall’inizio della pandemia sono 7.922. Sono 158 le persone decedute.

Il Comune di Sperlinga non presenta casi di soggetti positivi.

La situazione attuale nei Comuni ennesi è la seguente: Agira 12, Aidone 16, Assoro 11, Barrafranca 191, Calascibetta 12, Catenanuova 18, Centuripe 11, Cerami 1, Enna 133, Gagliano 1, Leonforte 40, Nicosia 51, Nissoria 7, Piazza Armerina 109, Pietraperzia 45, Regalbuto 7, Troina 13, Valguarnera 63, Villarosa 19.

Sergio Leonardi è un giornalista nato a Messina. Laureato nel 1992 in Economia e Commercio. Con la passione per la statistica, informatica, storia, sport e politica. Tra i fondatori di telenicosia.it www.sergioleonardi.it

