Coronavirus. In provincia di Enna il 28 novembre calo i soggetti positivi sono poco meno di 1.100

Il 28 novembre in provincia di Enna sono 1.097 i pazienti positivi al covid-19, distribuiti in 19 Comuni, pari allo 0.68% della popolazione della provincia.

La maggior parte dei pazienti positivi è asintomatica, pochi i casi di pazienti ricoverati, 74 in totale, di cui 6 in terapia intensiva e 10 in semi intensiva. I decessi sono 34.

Secondo i dati della Protezione civile, i contagiati in provincia di Enna dall’inizio della pandemia sono 2.381.

La situazione attuale nei Comuni ennesi è la seguente: Agira 74, Aidone 57, Assoro 60, Barrafranca 81, Calascibetta 11, Catenanuova 26, Centuripe 21, Cerami 13, Enna 262, Gagliano 17, Leonforte 48, Nicosia 87, Nissoria 9, Piazza Armerina 169, Pietraperzia 48, Regalbuto 12, Troina 45, Valguarnera 50, Villarosa 7.

