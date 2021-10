Coronavirus. In Sicilia il 17 ottobre nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono 229, i decessi sono 2

Condividi l'articolo su:







ARTICOLO PUBBLICATO IL 17 Ottobre 2021

Il 17 ottobre in Sicilia il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 303.414 (+229) (8 Agrigento, 12 Caltanissetta, 63 Catania, 1 Enna, 44 Messina, 35 Palermo, 25 Ragusa, 31 Siracusa, 10 Trapani).

I tamponi effettuati 9.789, tasso di positività 2.3%. Il totale dei deceduti è 6.937 (+2). Il numero complessivo dei guariti è 288.781 (+258). Il numero totale di attualmente positivi è di 7.696 (-31).

Tra gli attualmente positivi: 42 (-1) sono in cura presso le terapie intensive, 246 (-4) persone sono ricoverate con sintomi e 7.408 (-26) sono in isolamento senza sintomi.

In Sicilia le persone vaccinate almeno con una dose sono 3.402.420 (76,71%), le persone vaccinate con due dosi sono 3.076.230 (69,36%).

