Coronavirus. In Sicilia il 25 agosto nelle ultime 24 ore 24 nuovi contagi

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus in Sicilia, a oggi, 25 agosto, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 4091, con un incremento rispetto a ieri di 24 nuovi casi (10 Catania, 5 Messina, 4 Ragusa e Siracusa, 1 Caltanissetta)

Il numero totale di attualmente positivi è di 947, non si registrano incrementi rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 10 sono in cura presso le terapie intensive, 53 persone sono ricoverate con sintomi, 884 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

I decessi rimangono fermi a 286. Il numero complessivo dei dimessi sale a 2.858, con un incremento di 24 persone rispetto a ieri.

Redazione TeleNicosia.it fondata nel luglio del 2013. La testata è iscritta al Tribunale di Nicosia al n° 2/2013.

