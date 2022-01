Coronavirus. In Sicilia il 29 gennaio nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono 7.369, in provincia di Enna 149, i decessi sono 47

Condividi l'articolo su:

Il dato dei ricoveri del 29 gennaio 2022 per Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un incremento complessivo di 19 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

In terapia intensiva sono in cura 144 persone (1 in meno rispetto a ieri). Il dato dei guariti è pari a 1939 persone. 47 i decessi (11 il 28/01/22, 20 il 27/01/22, 5 il 26/01/22, 5 il 25/01/22, 2 il 24/01/22, 1 il 22/01/22, 1 il 21/01/22 e 2 il 19/01/22). I nuovi soggetti positivi rilevati sono 7.369 (di cui 308 relativi a giorni precedenti). I tamponi molecolari processati sono stati 7.591. I tamponi rapidi sono stati 38596.

Questo il report dei nuovi positivi nelle province: 530 Agrigento, 576 Caltanissetta, 1383 Catania, 149 Enna, 1.046 Messina, 1.600 Palermo, 786 Ragusa, 816 Siracusa, 483 Trapani.

Le dosi di vaccino complessivamente inoculate sono 9.530.045.

