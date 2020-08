Coronavirus. In Sicilia il 5 agosto nelle ultime 24 ore si registra un balzo di 21 nuovi contagi

Condividi l'articolo su:























Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus in Sicilia, a oggi, 5 agosto, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 3.339, con un incremento rispetto a ieri di 21 nuovi casi (9 in provincia di Ragusa, 5 in provincia di Messina, 3 in provincia di Palermo, 2 in provincia di Catania e Caltanissetta).

Il numero totale di attualmente positivi è di 314 con un incremento di 21 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 4 sono in cura presso le terapie intensive, 34 persone sono ricoverate con sintomi, 276 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

I decessi sono fermi a 284. Il numero complessivo dei dimessi rimane fermo a 2.741.

Redazione TeleNicosia.it fondata nel luglio del 2013. La testata è iscritta al Tribunale di Nicosia al n° 2/2013.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati