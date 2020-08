Coronavirus. In Sicilia nell’ultima settimana (17-23 agosto) registrati 236 nuovi positivi -25%

Condividi l'articolo su:























Nell’ultima settimana, che va dal 17 al 23 agosto 2020, in Sicilia sono stati registrati in totale 236 nuovi positivi con una diminuzione del 25% rispetto alla settimana precedente quando furono 313. 71 casi registrati in provincia di Ragusa, 64 Catania, 37 Messina, 30 Palermo, 13 Caltanissetta, 12 Siracusa, 6 Agrigento, 2 Trapani e 1 Enna.

Gli attuali positivi sono aumentati di 191 unità, ma rispetto alla settimana scorsa sono diminuiti del 35%. Sono 5 in più i casi ricoverati nelle terapie intensive con un incremento del 100%, una persona in meno ricoverata con sintomi con una diminuzione del 92%, 187 i pazienti in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi, con una diminuzione del 33 %.

Si registra un solo decesso così come nella settimana precedente. Sono 44 i guariti con un aumento del 120 % rispetto alla scorsa settimana.

