Coronavirus. L’Asp di Enna pronta per la campagna di vaccinazione

Anche in Sicilia al via oggi il V-day, giornata simbolica per l’avvio della vaccinazione antiCovid.

Nelle giornate del 28-29-30 alcuni operatori sanitari dell’ASP riceveranno le prime dosi vaccinali presso l’Ospedale Policlinico Paolo Giaccone.

In seguito della consegna delle dosi vaccinali, si inizierà a somministrare, secondo le indicazioni Ministeriali, tutti gli aventi diritto.

L’ASP di Enna sta già programmando da settimane tutte le azioni indispensabili per l’avvio della campagna vaccinale anti SARS COV2 in tutta sicurezza.

Le azioni messe in campo hanno permesso la creazione di team dedicati che opereranno all’interno dei singoli Presidi Ospedalieri nonché con unità mobili presso le RSA e le case di riposo dell’ASP.

La campagna vaccinale, così come nel resto della Regione, avrà inizio orientativamente a metà gennaio, in base ai tempi di consegna delle dosi di vaccino Pfizer.

Pertanto, rimane valido l’invito fatto dal dott. Emanuele Cassarà, direttore sanitario aziendale, a continuarsi ad iscriversi sul portale regionale (per le categorie individuate in questa fase): https://testcovid.costruiresalute.it/tamponi/scheda_prenotazione_vaccino.php

“Perché solo con un vaccinazione estensiva saremo in grado di sconfiggere questa terribile pandemia che ha già mietuto tante vittime ed ha comportato tanti sacrifici per tutta la popolazione.”

Redazione TeleNicosia.it fondata nel luglio del 2013. La testata è iscritta al Tribunale di Nicosia al n° 2/2013.

