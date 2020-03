Condividi l'articolo su:























Con ordinanza emanata stamane il sindaco Fabio Venezia, in seguito alla grave situazione sanitaria determinatasi a causa della pandemia generata dall’infezione da “coronavirus”, ha disposto per domani, mercoledì 18, e giovedì, 19 marzo, la sanificazione, mediante disinfezione, di tutte le vie del centro abitato, con il seguente calendario: Giorno 18 (dalle ore 18:00 alle ore 6:00 del giorno successivo): quartieri “Piazza Conte Ruggero”, “Scalforio”, “Borgo/Villa”, “Santa Lucia/San Matteo/”Rocche”, “Corso/San Basilio”/via Umberto, “San Michele”; Giorno 19 (dalle ore 18:00 alle ore 6:00 del giorno successivo): quartieri “Mulino a vento”/via Aldo Moro/piazzale Malaterra, Corso Enna, “Arcirù”/Viale Vittorio Veneto, lottizzazione Sant’Agostino, “San Rocco”, “Castile”, civico cimitero, zona artigianale “Libero Grassi”.

Nelle giornate successive, si provvederà invece alla sanificazione degli edifici scolastici e di quelli comunali.

Si invitano tutti i cittadini, nei giorni e nelle ore stabilite, a tenere le imposte chiuse, a non esporre fuori prodotti alimentari e piante aromatiche e ad uso commestibile e, in via precauzionale, anche gli animali domestici, prestando l’eventuale collaborazione richiesta sia dagli addetti ai lavori, sia dalla particolare situazione di emergenza in atto.

