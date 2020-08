Coronavirus. Nove positivi presso il centro di accoglienza di Pietraperzia

Condividi l'articolo su:























Sono nove le persone, quattro ospiti tunisini e cinque operatori, risultate positive al covid-19 in seguito ai tamponi effettuati presso il centro di accoglienza di via Barone Tortorici di Pietraperzia. Sembra che i quattro tunisini al loro arrivo in Italia siano risultati negativi al tampone, ma dopo la quarantena il loro tampone è risultato positivo.

A darne notizia è il sindaco Antonio Bevilacqua sulla pagina Facebook istituzionale del Comune. “Fra le persone positive non ci sono pietrini – afferma il primo cittadino di Pietraperzia – ma l’attenzione deve rimanere alta perché non è escluso che ci siano stati contatti con pietrini”.

In questi momenti l’Asp di Enna sta ricostruendo la catena dei contatti da mettere in isolamento. Inoltre è già stato convocato un vertice in Prefettura con l’Aso per adottare tutte le misure opportune ad evitare problemi alla popolazione.

