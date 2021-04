Coronavirus. Nuove misure economiche a Nicosia, convocato il 29 aprile in seduta urgente il consiglio comunale

Condividi l'articolo su:







1















Il vice presidente del consiglio comunale, Antonio Pagliazzo, ha convocato alle 19.15 del 29 aprile un consiglio comunale in seduta urgente che tratterà tre punti all’ordine del giorno.

Il primo punto riguarda l’approvazione del regolamento che introduce ed applica il canone unico patrimoniale, introdotto dal governo Conte con la legge di bilancio 2020 (160/2019). In pratica questo canone riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) e il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).

Il secondo punto riguarda l’approvazione del regolamento stabilito dalla commissione speciale che doveva regolamentare i criteri di concessione dei contributi alle attività produttive nicosiane colpite dalla pandemia. Si tratta di circa 230 mila euro che rappresentano una boccata d’ossigeno per le tante imprese nicosiane in crisi a causa del covid-19.

Importante anche il terzo punto dell’ordine del giorno, che va sempre incontro ai contribuenti nicosiani in crisi per la pandemia e che riguarda la modifica e l’integrazione del regolamento TARI. In pratica il nuovo regolamento prevede l’estensione, l’esenzione o la riduzione della tassa sui rifiuti nei primi mesi del 2021.

Sergio Leonardi è un giornalista nato a Messina. Laureato nel 1992 in Economia e Commercio. Con la passione per la statistica, informatica, storia, sport e politica. Tra i fondatori di telenicosia.it www.sergioleonardi.it

Correlati