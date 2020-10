Coronavirus. Positivo il sindaco di Regalbuto

Condividi l'articolo su:























Continua ad espandersi in Sicilia ed in provincia di Enna il covid-19. Questa volta è risultato positivo il sindaco di Regalbuto Francesco Bivona. Si tratta del quatro primo cittadino della provincia di Enna trovato positivo al covid-19.

E’ lo stesso Francesco Bivona ad annunciarlo sul suo profilo Facebook: “Purtroppo nella tarda mattina di oggi, l’Asp di Enna mi ha comunicato di essere positivo al covid a seguito di un tampone eseguito, quasi per caso, domenica mattina. Sono totalmente asintomatico ed è stata subito attivata la procedura come da protocolli dell’Asp. Per assoluta precauzione ho comunque disposto questa mattina la sanificazione di tutti i locali comunali con la contestuale chiusura dei locali al pubblico per il tempo della stessa”.

Durante la prima fase della pandemia furono tre i sindaci positivi al coronavirus, Silvestro Chiovetta di Cerami, Carmelo Barbera di Leonforte e Fabio Venezia di Troina.

Sergio Leonardi è un giornalista nato a Messina. Laureato nel 1992 in Economia e Commercio. Con la passione per la statistica, informatica, storia, sport e politica. Tra i fondatori di telenicosia.it www.sergioleonardi.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati