Coronavirus. Preoccupante aumento di casi in provincia di Enna, da inizio ottobre + 406%

Nonostante qualche negazionista anche locale minimizzi la situazione e faccia appelli sconclusionati e pericolosi, i numeri del contagio da covid-19 nazionali, regionali e locali, parlano chiaro. Solo nella giornata del 23 ottobre in Italia abbiamo avuto oltre 19.000 contagi, in Sicilia siamo a 730 casi ed in provincia di Enna i numeri ad oggi ci dicono sono stati rilevati 258 positivi in 15 Comuni, con un incremento del 406 % dall’inizio di ottobre, quando i contagi erano 51.

Analizzando ogni Comune della provincia troviamo 6 casi ad Agira, tutti in isolamento. Ad Aidone 5 casi, due ricoverati e 30 persone in isolamento. Due casi asintomatici presenti ad Assoro e nuovamente si ripresentano due casi a Barrafranca. A Calascibetta i casi sono 5, tutti asintomatici. Catenanuova è il secondo comune della provincia più colpito, con 36 casi, davanti Centuripe che purtroppo registra 60 casi. Il capoluogo Enna è fermo a 21 casi, mentre a Leonforte sono saliti a 22 i casi. A Nicosia i casi positivi sono 11, ma si è in attesa dell’esito di nuovi tamponi molecolari che faranno sicuramente salire il bilancio complessivo dei contagi. A Piazza Armerina i contagi, così come a Regalbuto sono saliti a 32, con due ricoveri complessivi. A Troina trovati positivi tre calciatori posti in isolamento, il match con il Roccella è stato rinviato all’11 novembre, il totale dei positivi a Troina è salito a 13 con un ricovero. Salgono a 8 i casi positivi a Valguarnera, nelle ultime ore due di questi sono minorenni. A Villarosa i contagi sono saliti a tre, di cui uno nella frazione di Villapriolo, tutti asintomatici.

Sergio Leonardi è un giornalista nato a Messina. Laureato nel 1992 in Economia e Commercio. Con la passione per la statistica, informatica, storia, sport e politica. Tra i fondatori di telenicosia.it www.sergioleonardi.it

