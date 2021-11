Covid, 7.975 nuovi casi e 65 decessi in 24 ore

ARTICOLO PUBBLICATO IL 29 Novembre 2021





ROMA (ITALPRESS) – Sono 7.975 i nuovi casi di coronavirus in Italia (12.932 il 28 novembre) a fronte di 276.000 tamponi effettuati su un totale di 118.611.763 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati 65 i decessi (47 il 28 novembre), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 133.739. Diventano così 4.692.408 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 189.643 (+3200), 183.839 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 5.135 di cui 669 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 4.692.408 con un incremento di 4.707 unità nelle ultime 24 ore.

La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è il Veneto (1.265), l’Emilia-Romagna (1.223), il Lazio (1.121) e la Lombardia (851).

