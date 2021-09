Covid. Il Centro vaccinale di Nicosia dal 13 settembre si sposta all’ospedale Basilotta

Condividi l'articolo su:























ARTICOLO PUBBLICATO IL 12 Settembre 2021

Da lunedì 13 settembre il Centro vaccinale di Nicosia nella tensostruttura dello Stefano La Motta si sposta presso la sede dell’Ospedale Basilotta.

Dal 24 maggio, giorno dell’apertura, Con oltre 30 mila somministrazioni effettuate e l’80% della popolazione nicosiana vaccinata. sicuramente il bilancio del centro vaccinale di Nicosia è positivo.

Un centro vaccinale che ha servito non solo i nicosiani, ma anche gli utenti della parte nord della provincia di Enna, ma anche gli abitanti dei Nebrodi e delle Madonie.

Lo spostamento si è reso necessario per la ripresa delle attività sportive che dal 13 settembre ritorneranno agli atleti e sportivi, in attesa dell’inizio dei lavori oggetto dei finanziamenti ottenuti quali il rifacimento del manto in erba, della palestra e delle tribune, daranno a Nicosia degli impianti sportivi funzionali.

Sergio Leonardi è un giornalista nato a Messina. Laureato nel 1992 in Economia e Commercio. Con la passione per la statistica, informatica, storia, sport e politica. Tra i fondatori di telenicosia.it www.sergioleonardi.it

Correlati