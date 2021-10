Covid, in Sicilia 260 nuovi casi e 5 decessi

Condividi l'articolo su:























ARTICOLO PUBBLICATO IL 18 Ottobre 2021

ROMA (ITALPRESS) – Dai dati del bollettino del Ministero della Salute emerge che i nuovi positivi in Sicilia sono 260 (ieri erano 229) a fronte di 10.960 tamponi processati, dato che porta il tasso di positività al 2,37% mentre i decessi sono 5 (ieri erano 2). I guariti sono 407 e gli attualmente positivi registrano un decremento di 152 unità attestandosi su un numero totale di 7.544. Il numero dei ricoveri nei reparti ordinari è di 254, sono 43 i ricoveri in terapia intensiva con 4 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 7.247 persone.

