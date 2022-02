Covid. In Sicilia il 6 febbraio 5.929 nuovi positivi (153 in provincia di Enna) e 10 decessi

ARTICOLO PUBBLICATO IL 6 Febbraio 2022

Il dato dei ricoveri del 6 febbraio per Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessivo di 19 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

In terapia intensiva sono in cura 127 persone (1 in meno rispetto a ieri). Il dato dei guariti è pari a 2.049 persone. 10 i decessi (2 il 05/02/22, 7 il 04/02/22 e 1 il 23/01/22). I nuovi soggetti positivi rilevati sono 5.929 (di cui 1.923 relativi a giorni precedenti). I tamponi molecolari processati sono stati 4.819. I tamponi rapidi sono stati 38.213.

Questo il report dei nuovi positivi nelle province: 434 Agrigento, 399 Caltanissetta, 1.179 Catania, 153 Enna, 1.034 Messina, 1.060 Palermo, 548 Ragusa, 716 Siracusa, 406 Trapani.

Le dosi di vaccino complessivamente inoculate sono 9.792.157.

