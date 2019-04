Denunciato dai carabinieri un ennese per detenzione illegale di munizioni

Nel corso di mirati servizi volti alla prevenzione e repressione di reati in materia di armi e munizioni, i Carabinieri della Compagnia di Enna hanno proceduto al controllo di alcune aree rurali della campagna del capoluogo di provincia.

Alle prime luci dell’alba, i Carabinieri hanno svolto delle perquisizioni in due casolari, rinvenendovi all’interno 80 munizioni di vario calibro e tipologia, sia per fucile che per pistola. Alla perquisizione ha partecipato il proprietario del terreno, il quale, non riuscendo a giustificare la presenza di quelle munizioni all’interno della sua proprietà, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, per il reato di detenzione illegale di munizionamento.