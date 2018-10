Di Maio sabato a Piazza Armerina, ci saranno anche il Senatore Trentacoste e il deputato Giarrizzo del M5S

Una risposta celere quella che arriva dal Governo e dal vicepremier Luigi Di Maio che sabato 27 ottobre, verrà in Sicilia per visitare le aree colpite dalle recenti piogge alluvionali. In tarda mattinata, intorno a mezzogiorno, si recherà a Piazza Armerina, dopo l’alluvione che ha interessato anche il comune dell’Ennese”. Lo comunica il senatore del Movimento 5 Stelle Fabrizio Trentacoste che parteciperà al sopralluogo insieme al vicepremier Luigi Di Maio e l’altro parlamentare eletto alla Camera dei Deputati dal comprensorio Andrea Giarrizzo.

“Nei giorni scorsi, – va avanti il senatore 5 Stelle – ci siamo confrontati con le istituzioni preposte alla gestione dell’emergenza, per comprendere bene la situazione ed essere in grado di proporre interventi concreti”. “Saremo presenti come portavoce eletti dal territorio per raccogliere le istanze della città – conclude Trentacoste – e garantire il nostro impegno, sempre dalla parte dei cittadini. Questa visita è la prova dell’attenzione nei confronti del territorio da parte del Governo nazionale, con cui stiamo affrontando il tema del dissesto idrogeologico e delle infrastrutture in Sicilia, certi di essere finalmente ascoltati”.

Interviene anche il deputato alla Camera Giarrizzo: “Sono stati giorni terribili quelli appena trascorsi per la Sicilia, messa in ginocchio dal maltempo. La nostra zona ha visto particolarmente colpita Piazza Armerina. La presenza del vicepremier dimostra l’impegno forte del Governo a garantire la cura dei territori e delle comunità vittime di eventi disastrosi”.