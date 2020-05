Dimissioni in blocco del comitato scientifico in Sicilia. Giarrizzo (M5S): “Scelte incomprensibili quelle della Regione Siciliana e dell’Assessorato della Salute”

Condividi l'articolo su:























Sul nuovo piano sanitario illustrato ieri dall’assessore alla Salute Ruggero Razza e le conseguenti dimissioni in blocco di oggi del comitato scientifico in Sicilia, interviene il deputato alla Camera del Movimento 5 Stelle Andrea Giarrizzo: “Prima li nominano e poi? Scelte incomprensibili quelle della Regione Siciliana e dell’Assessorato della Salute che hanno presentato il nuovo piano sanitario, sembrerebbe senza tenere conto delle osservazioni del comitato da loro incaricato. Vero che i dati degli ultimi giorni ci lasciano ben sperare, finalmente l’Italia e la nostra Regione sembra stiano riuscendo a lasciarsi alle spalle le settimane più buie di questa emergenza. Ricordiamo tutti il grande lavoro portato avanti dai medici, dagli infermieri e da tutti gli operatori sanitari. Tutto l’impegno e il lavoro portato avanti non devono essere vanificati, dobbiamo continuare a tenere alta l’attenzione. Aver nominato degli esperti significa anche prendere l’impegno di ascoltarli e tenere conto delle loro indicazioni. Il Governatore Musumeci e l’assessore Razza siano cauti nella gestione di queste situazioni”.

