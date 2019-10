E’ on line il nuovo video musicale “Autoritratto” dei rappers troinesi “Sax & Jim”

Condividi l'articolo su:























Da qualche giorno è on line sul loro canale Youtube l’ultimo video musicale del duo “Sax & Jim”, da titolo “Autoritratto”.

Il video è stato diretto da Francesco Graziano, il soggetto è di Samuele Impellizzeri e Francesco Graziano, il video è stato prodotto da Giuseppe LuckyL Dell’Utri & Marco Leo, mix and mastering sono stati curati dalla BlueScore Studio, il produttore esecutivo è Filippo Rinicella. Fanno parte del cast del video: Angelo Baudo, Maria Antonietta Bentivegna, Giuseppe Giambirtone e Aurora Moncalieri.

Il video è stato girato presso la Cittadella dell’Oasi, Madre Natura “Etna” e Marcello Scorciapino.

Jim è il nome d’arte di Simone Pata, il suo approccio alla musica è iniziato all’età di 8 anni, dedicandosi allo studio di teoria musicale e chitarra classica. All’età di 10 anni, si avvicina al mondo della scrittura quasi per gioco, ma si accorge dopo qualche anno che in realtà sta per nascere in lui una forte passione. Sente subito il bisogno di andare oltre, inizia lo studio della tromba ed in seguito quello del pianoforte. Quest’ultimo gli dà l’input per provare ad arrangiare i suoi brani. All’età di 14 anni decide di prendere lezioni di canto per cercare di migliorare la tecnica vocale. Esce il mio primo EP “Sorriderò” all’età di 16 anni, scritto e composto da Jim. Le prime esibizioni, i primi festival e gli ottimi risultati, non fanno che aumentare la voglia di continuare, da qui inizia il progetto dell’album “La vita II Jim” concretizzato nel 2019.

Sax è il nome d’arte di Samuele Impellizzeri, il suo esordio in ambito musicale avviene all’età di 13 anni come bassista di una band punk/rock, passione per questo strumento coltivata con lo studio teorico e pratico. Col passare del tempo si rendo conto dell’incompletezza espressiva della sua persona, il suono non bastava per descriver Cosi all’età di 16 anni si affaccia all’affascinate mondo della scrittura, incidendo il suo primo brano. Da quel momento in poi la scrittura diventa parte integrante della sua vita, eseguita per lo più in rima, che gli ha dato anche una discreta capacità di improvvisare. Così a distanza di poco tempo si iscrisse ad un contest di freestyle hiphop, dove vinse il primo premio ed ebbe l’occasione di conoscere colui che produsse il suoo primo album intitolato “Bellum Animorum”.

Il Duo “Sax & Jim” venne fondato nel 2012. Questa unione prende forma in seguito ai numerosi confronti di natura musicale ed ideologica. Il percorso artistico, intrapreso con naturalezza e spensieratezza, senza obiettivi specifici né particolari ambizioni, diventa subito una realtà più concreta grazie al positivo riscontro avuto durante le prime esibizioni insieme. Grazie alle buone competenze musicali ed a studi teorico-pratici, creano un “home studio” dove compongono, scrivono ed arrangiano i loro brani. Inoltre creano le sceneggiature dei loro videoclip. Partecipano a vari festival/contest in Sicilia ed ottengono ottimi risultati. Intorno al 2015, vincono il 1° premio del contest HipHop di Caltanissetta “Tsunami” e grazie alla vittoria ottenuta, intraprendono un rapporto professionale con lo studio di registrazione “BookJStudio”. Da qui inizia un processo di crescita artistica e nasce l’idea di produrre due album. Col tempo affinano le qualità artistico-musicali, conquistando la fiducia del pubblico, esibendosi in diverse località del territorio ed iniziando un percorso di studi riguardante “composizione elettronica” e “tecnico del suono”. Nel 2018 decidono di mettersi in gioco partecipando a contest di grande caratura nazionale ed internazionale quali:

“Tour Music Fest” ed “Area Sanremo Tour” conquistando in entrambe le competizioni le semifinali nazionali.

Il duo “Sax & Jim” non si limita alla categorizzazione in un genere, ma esplora e sperimenta le molteplici ramificazioni della musica, alla ricerca di ciò che più li rappresenta.