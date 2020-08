Elezioni amministrative. Sono 61 i Comuni siciliani al voto del 4 e 5 ottobre, 6 in provincia di Enna

Condividi l'articolo su:























Con decreto assessoriale 243 sono state indette in Sicilia le elezioni amministrative 2020. La competizione elettorale interesserà 61 Comuni, i quali sarebbero dovuti andare al voto nel turno ordinario normale, ovvero quello dal 15 aprile al 30 giugno, spostato per legge e per via della diffusione del Covid-19 alla prima data utile. Le elezioni si terranno il 4 e 5 ottobre, con eventuale ballottaggio 14 giorni dopo. La tornata elettorale interessa, in definitiva, tutti i Comuni che andavano al voto in forma ordinaria e altri che sono stati aggiunti per effetto di dimissioni dei sindaci.

Sono state estrapolate, invece, le posizioni di Vittoria e San Biagio Platani, sciolti per mafia, che dovranno necessariamente andare ad elezioni in un turno straordinario: dal 15 ottobre al 15 dicembre.

In provincia di Enna sono sei i Comuni coinvolti nelle elezioni amministrative, tutti giunti alla scadenza naturale. Il capoluogo Enna è l’unico in cui si vota con il sistema proporzionale, gli altri cinque Comuni nei quali si vota con il sistema maggioritario sono: Agira, Centuripe, Nicosia, Pietraperzia e Valguarnera Caropepe.

