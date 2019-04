Elezioni Europee: Dafne Musolino il 4 maggio a Enna

Condividi l'articolo su:























L’ assessore comunale di Messina, Dafne Musolino, candidata alle prossime elezioni europee nella lista di Forza Italia sarà presente a Enna sabato 4 maggio.

A pensare alla sua candidatura è stato il sindaco di Messina, Cateno De Luca, per «avere un interlocutore e un rappresentante diretto in Europa».

Dafne Musolino verrà sostenuta in tutta la Sicilia dall’Udc. Alla presenza dei vertici regionali e della deputazione del partito, recentemente a Palermo il segretario Nazionale dell’ Udc Lorenzo Cesa ha rilanciato il sostegno a Berlusconi in tutti i collegi per le elezioni europee, indicando la volontà di scegliere la candidata donna Dafne Musolino da abbinare per le isole. “In Europa – ha detto Cesa – bisogna esserci per cambiarla dall’interno, per poter competere con gli altri paesi al tavolo delle decisioni, l’Udc vota convintamente Silvio Berlusconi e Dafne Musolino.”

Dafne Musolino è nata a Messina. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’ Università degli Studi di Messina. Dal 2001 esercita la professione di avvocato.