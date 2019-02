Enna, al via il primo marzo il progetto IntegrAzioni alla casa di Giufà

Inizierà questo venerdì, primo marzo alle 20, alla casa di Giufà ad Enna bassa con la presentazione di “Never stop” libro fotografico e cortometraggio di Carmelo Stompo ed Arouna Diouf sul dramma “invisibile” delle migrazioni di oggi, il ciclo di ”aperitivi con l’autore” parte integrante del progetto “IntegrAzioni” dell’amministrazione comunale Dipietro con l’assessorato alle politiche sociali, su progetto di Cettina Capizzi della Casa di Giufa’ e di Paolo Patrinicola direttore dell’associazione l’Alveare.

A confrontarsi sul tema dei diritti umani saranno, insieme all’autore del libro, Ilaria Marazzotta assessore all’immigrazione del comune di Enna, Lorenzo Colaleo presidente regionale di Anpas Sicilia, Giovanni Bevilacqua dirigente scolastico del Cpia Enna e Caltanissetta.

Gli incontri con gli autori di “IntegrAzioni” alla casa di Giufa’ sono stati concepiti con la formula conviviale dell’aperitivo con una funzione culturale implicita: in base al tema del libro presentato sarà proposto un cibo o una bevanda in particolare che sia utile a creare un rapporto pieno con il pubblico che non avrà soltanto ascoltato e provato emozioni ascoltando le storie dei protagonisti, ma avrà anche modo di dare all’esperienza che farà appuntamento dopo appuntamento un sapore caratterizzante che porterà con se. Per l’appuntamento con Never stop saranno offerti cous cous e panelle.