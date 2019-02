Enna, arrestato un pregiudicato che violava ripetutamente le prescrizioni della sorveglianza speciale

Nel pomeriggio del 31 gennaio, la Polizia di Stato ha dato seguito all’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Agrigento, in seguito ad ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, nei confronti del 55 enne agrigentino Salvatore Sciacchitano, riconosciuto responsabile delle violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale di P.S. e per questo condannato alla pena di un anno 1 e due mesi di reclusione.

Lo Sciacchitano, fin dalla giovane età, ha collazionato precedenti giudiziari e di polizia per armi, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, sequestro di persona, tentato omicidio, evasione e plurime violazioni di misure di prevenzione. In tale contesto, gli veniva inflitta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., della quale lo stesso violava le prescrizioni, non permanendo nel domicilio negli orari serali e notturni. Infine, sottoposto al divieto di soggiorno in due comuni della provincia di Agrigento, Sciacchitano veniva a vivere a Enna dove svolgeva diversi saltuari lavori.

Al termine del successivo iter giudiziario, il 31 gennaio giungeva l’ordine di esecuzione per la detenzione domiciliare. I poliziotti della Squadra mobile della Questura di Enna ricevuto questo mandato, si mettevano subito alla ricerca del condannato e, attraverso la perlustrazione dei possibili luoghi frequentati dallo stesso, unitamente ad abile attività info-investigativa, si appostavano sotto casa sua e lo bloccavano.

Ultimati gli adempimenti di rito, i poliziotti lo accompagnavano presso la propria abitazione per l’espiazione della detenzione domiciliare ammonendolo di attenersi scrupolosamente alle rigide prescrizioni imposte dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo.