Enna, cambia il capogruppo del M5S al Consiglio comunale

A partire dal 1° settembre sarà Cinzia Amato il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Consiglio comunale.

“Al di là dei miei impegni lavorativi”, spiega Davide Solfato che lascia il testimone, “applichiamo il principio di rotazione degli incarichi. Poiché siamo solo in due a comporre il gruppo consiliare, abbiamo reputato opportuno dividere in due la durata del mandato per questo incarico. Non ho dubbi sull’ottimo che svolgerà Cinzia come capogruppo, con la quale è un privilegio poter lavorare”.

“Nei prossimi mesi mi aspetta un periodo davvero impegnativo”, è la dichiarazione di Cinzia Amato, “ma lo affronterò comunque con l’impegno e la dedizione che quest’incarico richiede, portando avanti il nostro lavoro e la nostra azione di opposizione – come ha fatto brillantemente Davide finora – che è sempre rivolta in direzione del bene comune e non del nostro tornaconto personale”.