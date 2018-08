Enna, completato l’esame dei progetti per la realizzazione degli impianti di videosorveglianza presentati dai Comuni

Nella seduta di martedì 28 agosto il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto di Enna, Maria Antonietta Cerniglia, ha ultimato l’esame, con il supporto del dirigente della competente Zona Telecomunicazioni per la Sicilia Orientale della Polizia di Stato, dei progetti per la realizzazione di impianti di video-sorveglianza presentati dai Comuni a seguito della sottoscrizione dei patti per l’attuazione della sicurezza urbana ed in ottemperanza alle previsioni contenute nel Decreto-legge 20 febbraio 2017 n.14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” .

All’esito della riunione, si è preso atto del superamento, da parte della maggioranza dei progetti, dell’esame tecnico in ragione della conformità alle prescrizioni fornite in sede di approvazione preliminare avvenuta in presenza dei sindaci interessati sempre in sede di Comitato provinciale, il 27 giugno.

I progetti approvati, unitamente alle richieste di ammissione al finanziamento, saranno trasmessi al Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per il coordinamento delle Forze di Polizia nel cui ambito saranno oggetto i valutazione, su base nazionale, da parte di una apposita commissione per l’erogazione del relativo finanziamento.

A conclusione dell’incontro il prefetto ha auspicato che le predette progettualità possano accedere ai relativi finanziamenti, stante la particolare valenza degli impianti di videosorveglianza quali strumenti per il contrasto ai fenomeni di criminalità predatoria che, come noto, destano particolare allarme per i cittadini.