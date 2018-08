Enna, consegnati il 6 agosto i lavori per la strada di Monte Cantina, le dichiarazioni del sindaco Dipietro

“Stiamo lavorando alacremente con l’Ufficio tecnico comunale, diretto dall’ingegnere Russo e con il Centro operativo comunale, diretto dal dottor Colaleo, che ringrazio entrambi per il lavoro svolto unitamente all’assessore ai Lavori pubblici, Dante Ferrari, per potere riaprire nel minor tempo possibile la strada Monte Cantina. – afferma il sindaco di Enna Maurizio Dipietro – Questa mattina sono, infatti, stati consegnati i lavori di somma urgenza ad una ditta specializzata, la Consolidamenti Speciali srl di Acireale, che già da domani sarà al lavoro con l’utilizzo di mezzi e materiali speciali per la realizzazione di una barriera paramassi, nonché dei rocciatori per il disgaggio di materiale roccioso in parete e la pulitura della parete stessa, mediante taglio degli arbusti, estirpazione di radici e ceppaie e la rimozione di tutte le parti pericolanti.

Grazie a questi interventi la strada Monte Cantina potrà tornare fruibile in tempi estremamente celeri”.