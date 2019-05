Enna, convocato dal prefetto il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per un focus sull’andamento della criminalità a Barrafranca

Condividi l'articolo su:























Il prefetto di Enna, Giusi Scaduto, ha convocato per le 17 di oggi, 30 maggio 2019, il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per un approfondimento sulla situazione dell’ordine e sicurezza pubblica a Barrafranca, anche a seguito dell’incendio, nella notte scorsa, di un’autovettura di proprietà di un militare dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso la Stazione di Barrafranca.

Oltre ai vertici delle Forze di polizia, parteciperanno alla riunione il sindaco di Barrafranca ed il Procuratore della Repubblica di Enna.